Ağustos'ta yağan yağmur altında banyo yaptı

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Adana’nın Feke ilçesinde yağan yağmura sevinen vatandaş banyo yaptı.

Feke’nin Tapan Mahallesi'nde Mustafa Özsoy (45) isimli bir vatandaş, eline şampuan alıp yağmur altında banyo yaparak, yağmur yağmasını kutladı. Vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İşitme ve konuşma engeli olan vatandaş aylar sonra ilçeye yağan yağmurun sevincini yağmur altında kutladı.

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