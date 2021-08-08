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Evinin önünde pusuya düşürülüp, kurşun yağmuruna tutulan kişi hayatını kaybetti

DHA

Evinin önünde pusuya düşürülüp, kurşun yağmuruna tutulan kişi hayatını kaybetti


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, evinin önünde pusu kuran 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu tabanca başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Kerim Hurlu (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bulunduğu siteye gelen Kerim Hurlu, bahçeden giriş yapacağı sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülüp, çarpraz ateş sonucu kurşunların hedefi olan Hurlu, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Hurlu, kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyup, dışarı koşan yakınları, Hurlu'yu kanlar içerisinde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hurlu, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan iki çocuk babası Hurlu, bugün Buruk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2021-08-08 21:23:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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