Adana Demirspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

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Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de 20212022 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe’yi Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak olan mavilacivertli ekip hazırlıklarına başladı. Adana Demirspor Tesisleri’nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Aybaba, futbolcularına Fenerbahçe maçı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Daha sonra 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, taktik çalışmalarla devam etti.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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