AOSB, Ar-Ge ve tasarım kültürünün öncülüğünü yapıyor

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde, ArGe/Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, iş birliğini güçlendirmek, yeni fikirlerin ortaya çıkmasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve bölgede öne çıkan projelerin sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan ArGe/Tasarım İstişare Kurulu’nun (AGTM) bünyesinde yer alan firmalar TEMSA’da bir araya geldi.

AGTM İstişare Kurulu toplantısına, TEMSA firması adına ArGe ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Caner Sevginer, ARGE Grup Müdürü Murat Demirdüzen, ARGE Mühendisi Nihan Cin ve ARGE Uzmanı Gülfidan Berber ev sahipliği yaptı.

İlk olarak TEMSA’nın showroom kısmında gerçekleşen toplantıda, TEMSA firması ARGE Bölüm Müdürü Serkan Mezarcıöz yaptığı sunumda, firmanın genel yapısını, ürettiği araçları ve ARGE merkezinin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda, AOSB içerisinde ARGE ve Tasarım Merkezi bulunan firmalarla TEMSA firması arasında oluşabilecek iş birlikleri, ARGE ve Tasarım Merkezleri’nin işlevsel süreçlerinin nasıl geliştirilebileceği ve sayılarının nasıl artırılabileceği, üniversitesanayi iş birlikleri konusunda proje sayılarının artırılması, sektörel bazlı devlet desteği olan projelerin detayları ve hazırlık süreçleri, ulusal ve uluslararası projeler üzerine çalışılması gibi konularda karşılıklı istişarede bulunuldu.

Sunumun ardından tüm katılımcılar, TEMSA’nın ürettiği MD9 ELECTRICITY Model yüzde 100 elektrik enerjisi ile çalışan otobüsle kısa bir tesis turu yaptılar.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, misafirperverlikleri için tüm katılımcılar adına TEMSA firması yetkililerine teşekkür etti.

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