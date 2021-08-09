Kozan Belediyesi'nden çöp konteynırlarına bakım

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Kozan Belediyesi, meclis toplantısında çöp konteynırı ve çöp araçları alım işine onay çıkmaması üzerine Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve şantiye ekipleri, eskimiş yıpranmış çöp konteynırlarının bakım ve onarım çalışmalarına yeniden başladı.

Rutin temizlik faaliyetlerini sürdüren Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıpranan ve hasar gören çöp konteynırlarını onarma çalışmasına devam etti.

Şantiye şefliğine bağlı onarım ekibi tarafından tespit edilen yıpranmış, eskimiş, arızalı çöp konteynırları arızaları giderildikten sonra dezenfekte edilerek Kozanlıların hizmetine sunuluyor.

Kozan Belediye Başkan yardımcısı Arif Dağlı; "Sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir Kozan için ekiplerimizin rutin çalışmaları devam ederken, kötü koku ve görüntüleri önlemek, hijyenik şartları muhafaza edebilmek amacıyla konteynırlarımızı da tek tek elden geçiriyoruz. Tamir ve dezenfeksiyonlarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Cadde, sokak temizliğinin yanı sıra, bakım ve onarım işlerini de Aksatmadan yapmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

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