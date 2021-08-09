Adana Demirspor’un Fenerbahçe mesaisi sürüyor

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Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

15 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe’yi Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak olan mavilacivertli ekip hazırlıklarına devam ediyor. Adana Demirspor Tesisleri’nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman 5'e 2 top kapma, ayak tenisi ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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