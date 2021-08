Kızılay’dan “Her Kan 3 Fidan” kampanyası Saygılı: “Hem can kurtaralım, hem ormanlarımızı yeşertelim”

Türk Kızılayı, yangınların kül ettiği ormanlık alanları yeniden yeşertmek için her kan bağışı için üç fidan dikecek.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramaza Saygılı, bugüne kadar her kan bağışı için bir fidan diktiklerini anımsatarak, “Adeta ciğerlerimizi yakan orman yangınlarında küle dönüşen alanları yeniden yeşertmek için Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol kapsamında her kan bağışı için 3 fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

Saygılı, kan bağışında bulunan gönüllülerin hem bir can kurtarılmasına vesile olacaklarını hem de ormanlarımızın yeşermesine katkı sunacaklarını belirterek, “Cennet ülkemizi hep birlikte tekrar yeşile büründürmek ve bizlere nefes olması için elbirliği ile fidan dikmeye davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Yeşeren her fidanla birlikte umutların da yeşereceğinin altını çizen Ramazan Saygılı, sağduyu sahibi tüm vatandaşları bu kampanyaya destek vermeye davet etti. Saygılı, Türk milletinin her türlü zor şartta sırt sırta vermeyi bildiğini belirterek, “Bu kampanyamızda da halkımızın desteğini her zaman olduğu gibi yanımızda hissedeceğimizden eminim. Bir kez daha tüm gönüllü kan bağışçılarımıza teşekkür ediyor, kampanyamıza güç vermeye çağırıyorum” ifadelerine yer verdi.

