Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)

GÖZALTI SAYISI 78 OLDU
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı´nca Adana merkezli 30 ilde, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 78´e yükseldi. Operasyon kapsamında, Adana´da yapılan aramalarda 9 bin 330 tarihi eser ile ruhsatsız 6 tabanca, 20 dedektör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin euro ele geçirildi.
SİKKELERİ KLOZETE ATMIŞLAR
Operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerden Şahin S. ile eşi Menekşe S.´nin, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi´ndeki evine de baskın yapıldı. Polisin geldiğini gören çiftin, evlerindeki sikkeleri klozete atarak, yok etmek istediği belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, klozetteki sikkelere de el koyuldu.
Adana´da gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, diğer illerde yakalanan kişiler ile ele geçirilen tarihi eserlerin de kente getirileceği belirtildi. Operasyon kapsamında arama, sayım ve tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-08-10 12:17:22
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