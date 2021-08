Köylüler, yol sevincini kurban keserek kutladı Toroslardaki Fekeliler, yollarının yapımına başlayan Karayolları'na teşekkür için kurban kesip dua etti

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Değirmendere, Mansurlu yolunun Karayolları tarafından yapımına başlanması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Köylüler, Karayolları ekibine kurban keserek teşekkür ederken, taşıma su köylerine su çektiklerini belirterek, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Adana’nın Feke ilçesinde 24 mahallenin hizmetini görecek olan 23 kilometrelik yol çalışması mahalle muhtarları ve köylüleri sevince boğdu. AK Parti Feke ilçe Başkanı İbrahim Gün, köylüler ve muhtarlarla birlikte Karayolları ekibine kurban keserek teşekkür etti.

1958 yılından bu yana tek şeritli olan toprak yolun genişletilmesi ile ölümlü kazaların azalacağını kaydeden muhtarlar, köylerine gelen hizmet için devlete ve Karayolları ekibine dualarla teşekkür etti.

Köy sakinleri ve muhtarlar devletin yangınla mücadele ederken köylülerin yol mağduriyetini de giderdikleri için dualar ederek teşekkür etti.

Öte yandan yıllardır eşek ve katırlarla evlerine su taşıdıklarını dile getiren köylüler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ekibine sorunun çözümü için çağrıda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin görev sorumluluğunda olan bölgede bugüne kadar yama dahi yapılmayan 198 kilometrelik yolun bu yıl asfaltlanacağını ifade eden AK Parti Feke İlçe İbrahim Gün, vatandaşların mağdur olmaması için devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini kaydetti.



Devlete dualı kurbanlı teşekkür

Gün, “24 mahallemize YahyalıDeveli ilçelerimize bağlayan bir yol. Kara yolları 4 noktada çalışma yapıyor. 24 grup yolu olan alanda yol genişletme çalışması yapılıyor, Gaffaruşağ'ı, Ormancık’ta duvar örme yapılıyor. Türkiye hainlerle ve yangınlarla mücadele ederken devletimizde hem yangınla söndürme mücadele ediyor bir yanda dualı annelerimiz hizmetten mahrum kalmasın diye Toros eteklerinde annelerimizin yollarını yapıyor” diye konuştu.



“8 tane yama yapmadılar”

Her mahallede taşıma su ile su problemi yaşadığını ve Adana Büyükşehir Belediyesi başkanı Zeydan Karalar’ın verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Gün, “Depolara taşıma su ile taşınıyor. Adana Büyükşehir belediyesinin 2021 yılında 198 kilometre asfalt yapılacak dedi. Bırak 198 kilometre yolu 8 tane yama yapmadılar. Feke 48 mahalleden oluşuyor. 40 mahallede su sorunu var. Adana’da koltukta şov yapanlar dökme suyla şov yapıyor. Feke’ye 3 köprü yapıldı. Onun reklamını yapıyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Adana’mız devletimizden hizmet alıyor. Devletimiz Büyükşehir’e 4 ilçenin su sorunu çözülmesi için Kalkınma Bakanlığı 770 trilyon için para verdi. Ama her ne hikmetse kamera karşına geçince ağlama duvarı ” diye konuşarak Büyükşehir’e tepki gösterdi.

Oruçlu Mahalle Muhtarı Eyvaz Özadin de yolların tozlu ve dar olması nedeni genişlenmesinin sevinçle karşıladıklarını ifade ederek büyükşehirden iki buçuk yıldır hiç hizmet alamadıklarını ifade etti.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Ali Karkur, Ak Parti ve Karayolları'na teşekkür ederek, “Bizim burada grup yolumuz Adana Büyükşehir'e bağlı bize söz verdi ama söz bitti her şey bitti” diyerek Büyükşehir'e tepki gösterdi.

Bölge sakinlerinden 82 yaşındaki Ümmühan Pekkan, devlete dualar ederek emeği geçenlere çok teşekkür etti.

