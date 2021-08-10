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Yüreğir Belediyesi’nden YKS tercihlerinde rehberlik hizmeti

İHA

Yüreğir Belediyesi’nden YKS tercihlerinde rehberlik hizmeti

Yüreğir Belediyesi, YKS’de başarılı olan ve tercih yapacak öğrencilere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı.
2021 YKS’de tercih dönemi başladı. Öğrenciler 20 Ağustos tarihine kadar tercih yapabilecek. Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü de öğrencilerin yanlış tercihte bulunmasının önüne geçmek için ücretsiz rehberlik hizmeti başlattı. Öğrenciler, Yüreğir Kültür Merkezi’nde alanında uzman rehberlik öğretmen eşliğinde puan ve sıralamalarına göre tercihlerini yapabilecek.
Tercih sürecinin hazırlıktan daha önemli olduğunu dile getiren Yüreğir Belediyesi Rehber Öğretmeni Melisa Kesti, “Öğrencilerin bu noktada bilinçli olması gerekiyor. Bizlerden destek isteyen tüm öğrencilere yardımcı oluyoruz. Amacımız öğrencilerin yanlış tercih yapmamalarını sağlamak” diye konuştu.
Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak verilen rehberlik desteği öncesinde öğrencilerin ateş ölçümü yapılıyor, maske ve dezenfektan veriliyor. 1020 Ağustos tarihleri arasında, 09.00 16.00 saatlerinde hizmet veren rehber öğretmenler tercih danışmanlığı ile öğrencilerin aldığı puanlar ve önerileri çerçevesinde listeler oluşturuyor. Hem alternatif üniversiteler hem de bölümler konusunda bilgilendirme yapan rehber öğretmenler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda önerilerde bulunuyor.

“Profesyonel destek şart”
Tercih yapan gençlere ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Üniversite hayali ile gecesini gündüzüne katıp hedefleri doğrultusunda çalışan gençlerimize çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Doğru tercih için profesyonel destek şart. Öğrencilerimizi ve ailelerimizi Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezimize bekliyoruz” dedi.

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