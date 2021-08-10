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10 metrelik tepeden düşen paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı

İHA

10 metrelik tepeden düşen paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Adana'da yamaç paraşütüyle uçmak için hazırlık yaptığı sırada 10 metrelik tepeden düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Menekşe Tepesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Altan (55), uçuş yapmak için Menekşe Tepesi’ne geldi. Daha sonra Fırat Altan, yamaç paraşütünü yanına alarak son hazırlıklarını yaptı. Uçuş için rüzgar kontrolü yaptığı sırada dengesini kaybeden paraşütçü yaklaşık 10 metre tepeden aşağıya yuvarlandı.
Fırat Altan’ın tepeden yuvarlandığını gören arkadaşları durumu polis, Cankur ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin, 1 saat süren uğraşı sonrası paraşütçü olduğu yerden vinç yardımıyla kurtarılıp Adana Şehir Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Fırat Altan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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