Türk Güreş Vakfı Adana Şubesi’nin Yüreğir İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi’ndeki toplantısına katılan AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, 2022 yılı Nisan ayı içinde Adana’da karakucak güreş yapılması önerisinde bulundu.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcüsü, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi ve İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Üyesi AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, güreş organizasyonları konusunda gereken her türlü desteği vereceğini ifade ederek, Güreş Eğitim Vakfı Adana Şube Başkanı İlyas Karabulut’un her zaman yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Güreş Eğitim Vakfı Adana Şube Başkanı İlyas Karabulut da Zenbilci’ye teşekkür ederek, hem belediye başkanlığı döneminde hem de milletvekilli olarak her zaman güreşe destek olan AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’ye Türk güreşi adına şükranlarını sunduklarını bildirdi.

