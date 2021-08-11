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Kadınlar, elektrik ustası olmak için kursa akın etti Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde halk eğitim merkezi tarafından açılan “Elektrik Pano Montaj ve Yardımcı Elemanlığı” kursuna 4 erkek, 11 kadın müracaat etti Kursiyer Zeliha Çinçik: “Ev ekonomisine katkı sağlamak ve evin elektrik işlerini yapmak için kursa katıldım” “Kimse bu erkek işi diye kadınları kınamasın, ben çok faydasını gördüm”

İHA

Kadınlar, elektrik ustası olmak için kursa akın etti Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde halk eğitim merkezi tarafından açılan “Elektrik Pano Montaj ve Yardımcı Elemanlığı” kursuna 4 erkek, 11 kadın müracaat etti Kursiyer Zeliha Çinçik: “Ev ekonomisine katkı sağlamak ve evin elektrik işlerini yapmak için kursa katıldım” “Kimse bu erkek işi diye kadınları kınamasın, ben çok faydasını gördüm”

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde halk eğitim merkezi tarafından açılan “Elektrik Pano Montaj ve Yardımcı Elemanlığı” kursuna 4 erkeğe karşılık 11 kadın kursiyerin katılması dikkat çekti.
Tufanbeyli Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan “Elektrik Pano Montaj ve Yardımcı Elemanlığı” kursuna erkeklerden çok kadınlar ilgi gösterdi. İki ay önce açılan ve 3 ay devem edecek olan kursa sadece 4 erkek katılırken, 11 kadın, elektrikçi olmak için kursa dahil oldu. Kursiyerlere, elektrik konusunda uzman bir hoca tarafından elektrik panosu dizilimi, piriz değiştirme tesisat onarımları gibi birçok konuda eğitim veriliyor.
Usta Öğretici Ali Uzkaş, “Tufanbeyli'de açılan ilk elektrik kursu, burada özellikle kadınları meslek sahibi yapmaya çalışıyoruz. En azından evde kendi ihtiyaçlarını giderebilmeleri için bilgi aktarıyorum. Gece yarısı sigorta attı diyelim. Bir kadın gece kimseyi bulamaz. Ancak burada aldığı eğitimle bu sorunu iki dakikada giderebilir. Kursa katılanlar buradan aldıkları belgelerle kalfalık sınavına girebilirler. Kursa katılan kadınlar konuları daha dikkatli dinledikleri için daha başarılı oluyorlar” dedi.

“Kimse bu erkek işi diye kadınları kınamasın”
Kursa katılan kadınlardan 3 çocuk annesi Zeliha Çinçik, "Kurslara geliş amacım öncelikle aile ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra evimde elektrikle işlerimi kendim yapmak istiyordum. Bu elektrikle ilgili faydalı bilgiler öğrendim. Evimde kendi prizlerimi onarıyorum, lambalarımı kendim tamir edebiliyorum. Bütün kadın arkadaşlara bu kurslara gelmesini tavsiye ediyorum. Kimse bu erkek iş diyerek bayanları kınamasın ben çok faydasını gördüm" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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