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Yeni “Ali”ler ölmesin diye 3 bin 800 kilometre pedal çevirdiler Adana’da 8 yıl önce oğlu Ali Utku Yücel’i, beyninde tümör nedeniyle kaybettikten sonra oğlunun adına kurduğu dernekle 7 yılda 200’den fazla lösemili çocuğa ‘kök hücre’ bulup, onları hayata bağlayan Kemal Yücel, şimdi de Adana’dan Çanakkale’ye uzanan 3 bin 800 kilometrelik bisiklet yolculuğuyla, 40 bin kişiyi kök hücre bağışına ikna etmeyi hedefliyor Yücel'in 2019’da başlattığı kampanya sayesinde 3 bin kişi kök hücre bağışlamış, 14 kişi uygun ilik bulunup hayata tutunmuştu

İHA

Yeni “Ali”ler ölmesin diye 3 bin 800 kilometre pedal çevirdiler Adana’da 8 yıl önce oğlu Ali Utku Yücel’i, beyninde tümör nedeniyle kaybettikten sonra oğlunun adına kurduğu dernekle 7 yılda 200’den fazla lösemili çocuğa ‘kök hücre’ bulup, onları hayata bağlayan Kemal Yücel, şimdi de Adana’dan Çanakkale’ye uzanan 3 bin 800 kilometrelik bisiklet yolculuğuyla, 40 bin kişiyi kök hücre bağışına ikna etmeyi hedefliyor Yücel'in 2019’da başlattığı kampanya sayesinde 3 bin kişi kök hücre bağışlamış, 14 kişi uygun ilik bulunup hayata tutunmuştu

Adana’da 8 yıl önce oğlu Ali Utku Yücel’i, beyninde tümör nedeniyle kaybettikten sonra oğlunun adına kurduğu dernekle 7 yılda 200’den fazla lösemili çocuğa ‘kök hücre’ bulup, onları hayata bağlayan Kemal Yücel, şimdi de Adana’dan Çanakkale’ye uzanan 3 bin 800 kilometrelik bisiklet yolculuğuyla 40 bin kişiyi kök hücre bağışına ikna etmeyi hedefliyor.
Baba Kemal Yücel'in kanser hastalarına umut olan iyilik hareketi 5 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i kaybetmesinden sonra başladı. 2013 yılı Şubat ayında buz pistinde kayarken, düşüp başını zemine çarpan Ali Utku'yu hastaneye götüren baba Kemal Yücel, aldığı acı haberle yıkıldı. Beyninde tümör tespit edilen küçük çocuk, bir ay süren yaşam savaşını kaybetti. Ali Utku’nun organları, 5 minik yüreğe umut oldu. Kalbi, Türkiye’de yapay kalp cihazına bağlanmış en küçük hastası; 2 yaşındaki Melek Özcan’a nakledildi. Yücel, oğlunun kalbini bir başka bedende dinledi.
Ancak Yücel, Melek’in ölümüyle ikinci kez evlat acısı yaşadı. Kendisini eve kapatıp, bir ara intiharı bile düşünen Yücel, “Oğluma ihanet edemedim” diyerek, bu kararından neden vazgeçtiğini şöyle anlattı:
“Her şeyden vazgeçmiştim ama oğluma sırtımı dönüp gidemezdim. Onun hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar verip, acımı umuda çevirdim. Oğlumun birinci ölüm yıldönümünde onun adını taşıyan; ‘Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği’ni kurdum. Derneğin çaba ve girişimleriyle bugüne kadar 200’den fazla çocuğa uygun donör bulunarak, onların hayata sıkı sıkıya tutunması sağlandı. Ancak bu bile az bu nedenle kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci arttırmak için bisiklete atlayıp; Adana’dan Çanakkale’ye uzanan bir tura çıktık. ‘Her Pedal Bir Umut Olsun’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu yolculuk ise, 14 il ve 3 bin 800 kilometrelik bir parkuru kapsıyor. Bu turun amacı yeni Ali'lerin ölmesinin önüne geçmek."
Yüzlerce çocuğun, onları hayata sıkı sıkıya bağlayacak kök hücreyi beklediğini ifade eden Yücel, "Çocukların ölmeyip, hayata sıkı sıkıya tutunabilmesi için bir şeyler yapmalıydım. Anne ve babalar benim gibi evlatlarının saçları yerine kara toprağı; çocuklarının yanağı yerine mezar taşlarını okşamasını istemedim. Bisikletime atlayıp, yine yollara düştüm. Amacım, kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci arttırmak” dedi.
Yücel, “Pandemiyle birlikte kök hücre, kan bağışı ve organ bağışında ciddi bir düşüş var. Uygun ilik bulunamadığı için yüzlerce çocuğumuzu kaybettik. Her yıl, kendime ayrı bir rota belirliyorum. Bu yılki rotaya da duygusal bir anlam yüklemek istedim. Bu kapsamda Çanakkale’deki Adana Şehitliği’ni de ziyaret edip, hem şanlı Türk bayrağımızı asıp, hem de Adana’nın bereketli topraklarını yine şehitliğe dökmeyi planlıyorum” diye konuştu.
Akdeniz ve Ege sahillerinden, Batı Karadeniz’e ulaşıp, 24 günde 14 farklı şehri gezeceğini anlatan Yücel, “Gittiğim her kentte kök hücre, organ ve kan bağışının önemini anlatacağım. Hedefim; 40 bin kök hücre bağışçısına ulaşabilmek. Bu yılki rotam, aynı zamanda orman yangınlarının da olduğu bölgeden geçiyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için yanık kremi; bebekler için de bebek bezi ve maması götüreceğim. Ayrıca hastanede tedavi gören lösemili çocuklara da aldığımız oyuncakları diğer gönüllü arkadaşlarla dağıtacağız” dedi.
2019’da da 20 ili kapsayan, 3 bin 500 kilometrelik bir rota izleyip, haritada ‘kalp’ oluşturan ‘Kalpten Yolculuk’ projesiyle yaptığı bisiklet turunda Yücel, 3 bin kişinin kök hücre bağışı yapmasına sağlayıp, 14 kişiye uygun donör bulunarak, hayata sıkı sıkıya tutunmasına yardımcı olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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