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Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısı: “Annem, yıkadığı çamaşırın bile parasını istiyordu” Adana’da annesi ve avukat kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat’ın 4. duruşması Adana 14´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü

İHA

Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısı: “Annem, yıkadığı çamaşırın bile parasını istiyordu” Adana’da annesi ve avukat kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat’ın 4. duruşması Adana 14´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü

Adana’da annesi ve avukat kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, mahkemede, "Annem, evde yaptığı yemek için bile babamdan yemek parası istiyordu. Yıkadığı çamaşırın bile parasını istiyordu. Beni hiç sevmedi" dedi. Mahkeme heyeti, Polat'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay, 11 Ağustos 2020'de saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli coğrafya öğretmeni baba Şeref Polat'ın (67) bankada bulunan 1 milyon TL parası ile 300 dönüm arazi ve 4 bin metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi. Ancak dönemin Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın, mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile arası bozuldu.
Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine anne ile avukat kardeş, 'akli dengesinin yerinde olmadığı' iddiasıyla vesayet davası açtı. Duruşması görülecek dava öncesi baba Polat, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu aldı.
Tolga Polat ise davadan bir gün önce akşam saatlerinde annesi, babası ve kardeşinin yaşadığı apartmana geldi. Polat, kardeşini 3'üncü katın merdiveninde tabancayla vurarak, öldürdü. Ardından da 6'ncı kattaki daireye çıkarak kendisini korkuyla banyoya kilitleyen annesini vurdu. Polat, olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat, tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tolga Polat hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 14´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonrası duruşma süreci başladı.
Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşması 2 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Duruşmada söz alan sanık Polat, ilk duruşmadaki ifadesini yinelediğini belirterek, "Bizim aile ilişkilerimizin olağan düzeyde olmadığını anlatmak isterim. 2019 yılında babamın canının sıkkın olduğunu görünce nedenini sordum. Babam, annemle sorun yaşadıklarını söyledi. Annemin kendisinden elektrik parasını ödemesini istediğini anlattı. Ben de 'Baba ne olacak? Elektrik faturasını öde' dedim. Babam ise 'Ona ev verdim, primlerini yatırıp emekli olmasını sağladım, maaşı var ödeyebilir. Annen evde bir tabak yemek yediğimde ya da çamaşırım yıkandığında yıkama parası istiyor' dedi. Yani aile içerisinde olması gereken sevgi, saygı bizim ailede yoktu. Annem beni hiç sevmedi. Şiddet gördüm. Babam ile anlaşamıyordu. Annem, evde yaptığı yemek için bile babamdan yemek parası istiyordu. Yıkadığı çamaşırın bile parasını istiyordu. Tahliyemi talep ederim" dedi.
Mahkeme, sanık Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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