Adana Kozan'da orman yangını (1)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Bağtepe Mahallesi Çınaralı mevkiinde saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-08-11 16:08:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.