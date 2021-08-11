Adana Kozan'da orman yangını (2)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi Çınaralı mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgii soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-08-11 16:45:24



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