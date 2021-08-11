Kozan'da yangın erken müdahale ile söndürüldü

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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi'nde çıkan orman yangını, yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Kozan'a bağlı Bağtepe Mahallesi Ulutaşlı mevkiinde bulunan ormanlık alanda bugün öğleden sonra yangın çıktı. Orman yangınına 2 arazöz ve bir su tankı ile müdahale edildi. Ekiplerin kısa süre içerisindeki erken müdahalesi sonucu yangın söndürülerek büyük bir tehlike atlatıldı. Çıkan orman yangınında 1 dekar alan zarar görürken ormancılar, yangını söndürmek için adeta zamanla yarışarak sonuca ulaştı.

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