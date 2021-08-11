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8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (4)

DHA

8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (4)


TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya´nın Alanya ilçesinde 9 Ağustos´ta ailesiyle birlikte tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelin havuzunda boğulan Ali Kemal Gürer'in (8) cenazesi, memleketi Adana´nın Pozantı ilçesine getirildi. Küçük Ali Kemal için Gökbez Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, ev kadını annesi Ayşe, Artvin'de görevli Uzman Çavuş babası Üzeyir Gürer ile akrabaları katıldı. Ailenin 2 yaşındaki diğer çocukları Alya, etkilenmemesi için törene getirilmedi. Anne Ayşe Gürer, cenaze töreni boyunca ağlayıp sinir krizi geçirdi. Güçlükle ayakta durabilen baba Üzeyir Gürer'i ise yakınları teselli etti. Ali Kemal Gürer'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Malik GÖDELİNER
2021-08-11 18:04:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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