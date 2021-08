Bahçede kilosu 5 lira olan şeftali ve nektarin markette 18 lira

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, bahçede kilosu 5 lira olan şeftali ve nektarin semt pazarlarında 10-12 lira, market raflarında ise 18 liradan satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, market ve bahçe arasındaki fiyat farkının, fiyat farkının çok fazla olduğuna dikkat çekti. Batman, "Şeftali ve nektarin bu sene üreticisini ve alıcısını memnun etti fakat bazı alıcılar aldığı fiyatın üzerine yüzde 150´den fazla kar koyuyor. Halde 6 liraya alınan mal masrafıyla karıyla 8-9-10 liraya satılmalıdır ama 18 lira fahiş bir fiyat" dedi.

Verimli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova´da üretim sürerken, mevsimine göre meyve ve sebzeler hasat edilmeye devam ediliyor. Adana ve Mersin´deki bahçelerden toplanan şeftali ve nektarinler, hem market raflarında hem de semt pazarlarının tezgahlarında yaz mevsiminin başından beri satışa sunuluyor. Son dönemde marketlerde kilogramı 18 liradan satılan şeftali ve nektarin yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Bahçe ve yetiştirildiği bölgeye göre fiyatları değişse de ortalama 5 liradan piyasaya çıkan bu meyvelerin marketle bahçe fiyatı arasındaki büyük fark şaşırtıyor.

`MARKETTEKİ 18 LİRA FAHİŞ FİYAT´

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, semt pazarlarında ürünlerin satış fiyatının normal olduğunu fakat marketlerde kar marjının abartıldığını söyledi. Meyve sebze halinde üreticiden alınan şeftalinin en kalitelisinin dahi kilogramının 6 liradan satıldığını aktaran Batman, nektarinin ise en fazla 10 liradan satışa sunulduğunu kaydetti. Marketteki fahiş fiyatların denetimsizlikten kaynaklandığını dile getiren Batman, "Her zaman sıkı denetim olması gerektiğini söylüyoruz. Halden ürünü 6 liraya alıp 18 liraya satıyorlar. Bunun denetimini maliye, belediye ya da il ticaret müdürlükleri yapmalıdır. Bu fırsatçılıktan dolayı vatandaş fahiş fiyattan meyve sebze yiyor. Çiftçiler ürünü yetiştirir ve marketin kaça sattığıyla ilgilenmez. Ürün buradan çıktıktan sonra bizim kontrolümüz biter. Şeftali ve nektarin bu sene üreticisini ve alıcısını memnun etti fakat bazı alıcılar, aldığı fiyatın üzerine yüzde 150´den fazla kar koyuyor. Halde 6 liraya alınan mal masrafıyla, karıyla 8-9-10 liraya satılmalıdır ama 18 lira fahiş bir fiyat" diye konuştu.

Semt pazarındaki tezgahında şeftaliyi ve nektarini kilogramı 10 liradan satan pazarcı Furkan Yenitürk, market fiyatlarına tepki gösterdi. 5-6 liradan alınan ürünün 18 liraya satılmasının yanlış olduğunu dile getiren Yenitürk, "Toptan alıp yüksek fiyata satıyorlar. Vatandaşlar da market malı daha iyi sanıyor. Normalde öyle değil. Çok daha düşük fiyatlar kurtarır aslında ama 'elektrik yakıyoruz, vergi' ödüyoruz deyip pahalıya satıyorlar. Biz de vergi veriyoruz, alın teri döküyoruz" dedi.

Semt pazarında alışveriş yapan Sema Demir ise marketlerde meyve ve sebzenin fiyatının yüksek olmasının nedeninin, ödemelerin genelde kredi kartıyla yapılmasıyla ilgili olabileceğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

