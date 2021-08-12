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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arabada sinema keyfine yoğun ilgi Sinemaseverler ‘Ayla’ filmini izledi

İHA

Arabada sinema keyfine yoğun ilgi Sinemaseverler ‘Ayla’ filmini izledi

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ‘Arabada Sinema Günleri’ etkinliğiyle kapsamında sinemaseverleri bu kez ‘Ayla’ filmiyle buluşturdu.
Geçen hafta ülke genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle ara verilen "arabada sinema keyfi" ‘Ayla’ filmi ile yeniden başladı. Yüreğir Millet Bahçesinde gerçekleştirilen arabada sinema etkinliğine Adanalılar yine yoğun ilgi gösterdi. Araçlarıyla alanı dolduran sinemaseverlere belediye ekipleri patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikramında bulundu.
Saatler 20.00’ı gösterdiğinde ‘Ayla’ filmi izleyiciyle buluşurken bazı sinemaseverler yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerini açarak açık alanda film keyfi yaşadı.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Arabada sinema keyfini Adanalı çok sevdi. Her programımızda alanımız dolup taşıyor, etkinliğimiz yoğun ilgi görüyor. Bütün misafirlerimize gösterdikleri ilgi ve katılımları için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yüreğir Belediyesi her Çarşamba akşamı Yüreğir Millet Bahçesi’nde gerçekleştirdiği Arabada Sinema Günleri etkinliğinin benzerini araba ile gelemeyen vatandaşlar için Perşembe günleri Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda ‘Minderde Sinema Keyfi’ olarak sürdürüyor.

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