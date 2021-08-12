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Tedavi edilmeyen demir eksikliği hayat kalitesini bozuyor İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Fatih Öçal, “Demir eksikliği birkaç günde düzelebilecek bir durum değildir” dedi

İHA

Tedavi edilmeyen demir eksikliği hayat kalitesini bozuyor İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Fatih Öçal, “Demir eksikliği birkaç günde düzelebilecek bir durum değildir” dedi

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Fatih Öçal, kadınlarda demir depolarının erkeklere göre daha az olduğundan demir eksikliğine bağlı kansızlık şikayetinin daha sık görüldüğünü söyledi.
Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Fatih Öçal, günümüzde demir eksikliğinin dünyada yaygın olarak 2 milyardan fazla insanı etkileyen önemli bir küresel sağlık problemi olarak karşımıza çıktığını bu durumun en kötü yanının ise düşük hayat kalitesi ve ciddi organ komplikasyon risklerini beraberinde getirmesi olduğunu kaydetti.

Yaşamsal faaliyetler için gerekiyor
Dr. Fatih Öçal, alyuvarların üretimi için günlük 2025 mg demir ihtiyacı olduğunu belirterek, “Demir, alyuvarların üretiminin yanı sıra, tüm doku ve organlara oksijen taşınması, enerji üretimi, DNA onarımı, hücre çoğalması ve çocukların sağlıklı gelişimi için çok önemli temel bir elementtir. Özellikle bilinçsiz ağrı kesici ve kan sulandırıcı ilaç kullanan yaşlılar, büyüme çağındaki çocuklar, gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlar, yetersiz beslenen hastalar, böbrek diyaliz hastaları ve bariatrik cerrahi (mide küçültme ameliyatı) geçiren hastalar, demir eksikliği yönünden riskli grupta yer alıyor” diye konuştu.

Kadınlar risk altında
Kadınlarda demir depolarının erkeklere göre daha az olduğundan demir eksikliğine bağlı kansızlık şikayetinin de daha sık görüldüğünü söyleyen Öçal, “Özellikle çocuk doğurma çağındaki kadınlar aylık adet kanamaları sırasında gerçekleşen kan kaybından dolayı demir eksikliği anemisi açısından tehdit altındadırlar” dedi.

Tedavisinde geç kalınmamalı
Demir eksikliği oluşması durumunda kalpte sorunlar, halsizlik, konsantrasyon güçlüğü, dikkat eksikliği, baş dönmesi, dilde yanma, yutma güçlüğü, huzursuz bacak sendromu, saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma ve Pika Sendromu gelişebileceğini ifade eden Dr. Öçal, demir eksikliği anemisinde altta yatan nedenin tespit edilerek tanının vakit kaybedilmeden konulması ve tedavinin mümkün olan en kısa zamanda yapılması gerektiğini belirtti.
Takviye doktor kontrolünde alınmalı
Tedavinin 2 aşamada gerçekleştirilebileceğini anlatan Dr. Fatih Öçal, “Demir eksikliği birkaç günde düzelebilecek bir durum değildir. Bireyin vücudundaki demir rezervlerini yenilemesi için en az birkaç ay süreyle demir takviyesi alması gerekebilir. Eczanelerde genellikle reçetesiz satılan demir takviyeleri bireyin demir rezervlerini yenilemek için kullanılabilir. Birey için doğru ve uygun doz ise mutlaka uzman bir doktor tarafından belirlenmelidir” şeklinde konuştu.

Altta yatan neden araştırılmalı
Dr. Fatih Öçal, demir takviyesinden fayda göremeyen bireylerde ise muhtemelen bir kanama veya doktorun araştırması ve tedavi etmesi gereken bir demir emilimi problemi olabileceğini bu süreçte ise farklı adımlar atılabileceğini belirterek, şunları söyledi:
“Örneğin şiddetli adet kanamasını hafifletmek için ilaç kullanılması, anemiye neden olabilecek antibiyotik tedavilerinin sonlandırılması, peptik ülser ve kanamaya yol açan ağrı kesicilerin kesilmesi, kanamaya neden olan polip, tümör veya fibroidin alınması için cerrahi girişimler yapılmak zorunda kalınabilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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