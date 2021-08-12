Adana Demirspor Birkir Bjarnason’u transfer etti

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Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Birkir Bjarnason’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Brescia forması giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Bjarnason" denildi.

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