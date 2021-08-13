Otobüs sürücülerine takograf denetimi Türkiye genelinde son günlerde ölümle sonuçlanan otobüs kazalarının meydana gelmesinden dolayı Adana polisi sürücülere takograf denetimi yaptı

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Türkiye genelinde son günlerde ölümle sonuçlanan otobüs kazalarının ardından Adana polisi, sürücülere takograf denetimi yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, son günlerde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin kaza yapması sonucu onlarca kişinin ölmesinden dolayı denetimlerini artırdı. Polis, otogardan çıkış yapan otobüsleri tek tek inceleyerek emniyet kemeri ve şoförlerin dönüşümlü araç kullanmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinin çıkışında uygulama yapan ekipler, yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı, otobüslerde bulunan takograftan sürücülerin araç kullanım kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Öte yandan, yolcu ve şoförlere, trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı.

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