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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Erkman: “Aşırı sıcaklar 4 yaş altı çocukları etkiliyor”

İHA

Dr. Erkman: “Aşırı sıcaklar 4 yaş altı çocukları etkiliyor”

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Erkman, Akdeniz Bölgesi’nde bu yaz sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyleyerek, “Aşırı sıcaklar özellikle 4 yaş altı çocukları etkiliyor. Ayrıca başta midebağırsak enfeksiyonları olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar da yazın artıyor” dedi.
Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Erkman, aşırı sıcaklarda anne babalara dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verdi.
Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Erkman, Akdeniz Bölgesi’nde yaz mevsimi sıcaklık ortalamasının üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek, “Çocuklarda özellikle güneş çarpması sıklıkla yaşanıyor. Aşırı sıcaklar özellikle 4 yaş altı çocukları etkiliyor. Ayrıca başta midebağırsak enfeksiyonları olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar da yazın artıyor” diye konuştu.

Yazla gelen risk: güneş çarpması
Güneşin tam tepede olduğu ve yeryüzü ışıklarının dik olarak geldiği öğle saatlerinin en riskli zaman dilimi olduğunu anlatan Dr. Hakan Erkman, “Çocuklar oyuna daldıkları için havanın ne kadar sıcak olduğunu fark edemeyebiliyor. Ancak ateş, baş dönmesi, ağızda kuruluk halsizlik, bıkkınlık, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, bulanıklaşma, kas güçsüzlüğü, kas krampları, sürekli uyku hali gibi belirtiler olabiliyor. Çocuklar bu şikayetlerini ifade etmede güçlük yaşıyor. O nedenle anne babaların ya da çocuğa bakım verenlerin bu belirtiler hakkında dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu ilk işaretler gözlemlenemezse, daha ileri düzeyde bayılma ve bilinç kaybı yaşanabiliyor” ifadelerini kullandı.
Belirtiler ortaya çıktığında ne yapılması gerektiğini anlatan Erkman, “Öncelikle sıcaktan aşırı etkilenen kişi serin ve gölge bir ortama alınması gerekir. Ardından üzerindeki fazla giysileri çıkararak başı vücudundan yüksek konuma getirilmeli. Koltuk altı, boyun ve kasık bölgesinin nemli bez ile soğutulması, hastanın bilinci yerindeyse su içmesinin sağlanması önemli. Ancak güneş çarpması yaşayan kişinin bilinci yerinde değilse asla sıvı verilmemeli. Çünkü boğulmaya neden olabilir. Ayrıca zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmeli” dedi.

Güneş çarpmasına karşı 8 önlem
Çocukların sıcak havalarda araç içinde bırakılmasının çok büyük sorun olduğuna dikkat çeken Dr. Hakan Erkman, güneş çarpmasına karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

“Çocuğa açık renkli, bol kıyafetler uzun kollu tişörtler giydirilmeli
Koruma faktörü en az 30 olan güneş koruyucu kremler kullanılmalı ve bu kremler çocuğunuz güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmeli
Başın direk güneşe maruz kalmasını önlemek için açık renk şapka tercih edilmeli
Çocuklarımıza gölge kuralı öğretilmeli ve gölgenin kendi boyunda kısa olduğu saatlerde dışarıya çıkılmasını uygun olmadığı hatırlatılmalı
Çocuklarımızın saat sabah 10:00 ile öğleden sonra 16:00 arası güneş ışığına direk maruz kalması önlenmeli
Dış ortam aktiviteleri sabah erken saatlerinde veya güneş batımından sonra yapılmalı,
Çocuğumuzun yeterli sıvı alımına özen gösterilmeli, susamadan dahi sıvı tüketilmesi çalışılmalı.”

Hepatit A
Kirli su ve gıdalarda bulunan Hepatit A virüsünün, ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma ile birlikte cilt renginde sarılık belirtileriyle kendini gösterdiğini bu durumda muhakkak doktora gidilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Hakan Erkman, “Hastalıktan kaçınmak için el ve tuvalet hijyeni özen gösterilmeli, ortak tabak, çatal kullanılmamalı ve Hepatit A aşısı mutlaka yaptırılmalı” dedi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)
Dr. Hakan Erkman, KKKA’nın genellikle kenelerin ısırmasıyla bulaşan ve ölümcül olabilen viral bir hastalık olarak tanımlandığını, kene ısırması durumunda ailelerin keneye herhangi bir işlem uygulamadan hemen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirterek,“Kırsal alanlarda kenelerin vücuda girebileceği açık yerlerin kapatılması gerekir. Ayrıca kenelerin kolay fark edilebilmeleri için açık renk kıyafet giyilmeli” diye konuştu.

Yazın çocukların sağlık açısından keyifsiz günler yaşamasına neden olan enfeksiyonlar da bulunduğunu kaydeden Erkman, bu enfeksiyonları sıralayarak, her hastalıkta nasıl davranılması gerektiğini şu şekilde açıkladı:

Midebağırsak enfeksiyonları:
Yazın sıklıkla karşılaşılan bu enfeksiyonlar özellikle, temiz olmayan içme suyu kullanımına bağlı olarak ishal şeklinde ortaya çıkıyor. Bulantı, kusma, ateş ve ishal tablosuna bağlı sıvı kaybı oluşuyor. Vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymak için, ishal olan çocuklara sık sık su içirilmesi ve yoğurt, ayran, haşlanmış patates, muz ile pirinç lapası yedirilmesi gerekir. Emziren anneler sık sık emzirmeye devam etmeli, uzun süren bir günde çok sayıda , kan içeren ishallerde ve çocuğun ağzından sıvı almadığı durumda ise mutlaka çocuk doktoruna başvurulmalıdır.

Dış kulak yolu enfeksiyonu:
Özellikle kirli havuz sularından kaynaklanan dış kulak yolu enfeksiyonu “yüzücü kulağı’’ olarak da adlandırılıyor. Enfeksiyona bağlı olarak dış kulak yolunda ağrı, kaşıntı, akıntı ve pis kokuyla kendini belli ediyor. Bu belirtiler görüldüğünde hemen bir uzmana başvurulması gerekiyor.

İdrar yolu enfeksiyonu:
Yaz aylarında kirli havuz ve sulara girmek, ıslak ve kirli mayoları değiştirmemek gibi etkenler, özellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonlarına yol açıyor. Bulantı, kusma, karın ağrısı, kanlı idrar, ateş şikayetleri ortaya çıktığında mutlaka çocuk doktoruna başvurulması gerekiyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE):
Daha çok kış aylarında görülse de üst solunum yolu enfeksiyonları yaz mevsiminde de çocuklar için önemli bir sağlık sorunu olabiliyor. Boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı ve ateş ile kendini gösteren bu enfeksiyonlardan korunmak için kapalı alanların sık sık havalandırılması, çocukların hasta kişilerle temas ettirilmemesi ve klimaların bakımına, temizliğine önem gösterilmesi gerekiyor.

Mantar enfeksiyonları:
Yaz aylarında terlemenin artması ve cildin PH dengesinin bozulması nedeniyle mantar enfeksiyonları da sıklıkla gelişiyor. Mantarın görüldüğü yere yönelik lokal merhem tedavilerinin yeterli olacaktır. Pamuklu kıyafetler tercih edilmeli, çocuğa düzenli duş yaptırılmalı ve cildine uygun PH özelliğine sahip sabun kullanılması gerekir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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