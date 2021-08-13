Kaygan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı



Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Sinan Araz (34) tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Feke Karayolu'nun Horzum Yaylası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke istikametine seyir halinde olan Sinan Araz 01 AHG 580 plakalı otomobilinin , kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve savrularak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin bıçak gibi kestiği araçta yaralanan Araz'ı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Araz, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-08-13 20:34:08



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