Boşanma aşamasındaki koca karısının kafasını taşla ezerek feci şekilde darp etti Olay yerinde bilinci kapanan genç kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Adana’da boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından yolu kesilen kadın, kafası mermer ve taşla ezilerek feci şekilde darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77074. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Abdulmecit Abdulaziz ile boşanma aşamasında olan Munire Huseyin (28) ablasının evine gitti. Aparmandan içeri gireceği sırada eşi tarafından yolu kesilen kadın eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulmecit Abdulaziz, yerde bulduğu taş ve mermer parçasıyla eşinin kafasına vurup darp etmeye başladı. Feci şekilde darp edilen genç kadın kocasından kurtulup apartmana sığındı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulmecit Abdulaziz ise bunun üzerine olay yerinden kaçtı.

Bilinci kapanan genç kadın olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan apartmandaki çocuklar ise polisin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.

Polis her yerde kaçan kocayı aramaya başladı.

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