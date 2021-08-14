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Birkir Bjarnason: “Çılgın taraftar gruplarını seviyorum” Adana Demirspor’un yeni transferi İzlandalı Birkir Bjarnason: “Türkiye bir futbol ülkesi” “ Adana Demirspor taraftarını görmek için sabırsızlanıyorum”

İHA

Birkir Bjarnason: “Çılgın taraftar gruplarını seviyorum” Adana Demirspor’un yeni transferi İzlandalı Birkir Bjarnason: “Türkiye bir futbol ülkesi” “ Adana Demirspor taraftarını görmek için sabırsızlanıyorum”

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi İzlandalı Birkir Bjarnason, “Milli takımdayken Türkiye’de oynama şansım oldu. Yaşadığım en büyük atmosferleri Türkiye’de sahada yaşadım. Gerçekten çok çılgın bir taraftar grubumuz var. Bende çılgın taraftar gruplarını seviyorum. Adana Demirspor taraftarını görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
Adana Demirspor, geçtiğimiz gün İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason’u kadrosuna kattığını duyurdu.

“Geldiğim için çok mutluyum”
Bjarnason, yaptığı açıklamada, ailesinin kendisini Adana’ya gelmesi konusunda ikna ettiğini belirterek, “1 buçuk ay önce görüşmelerimiz olmuştu, Adana’ya gelmiştim ve şehri gezmiştim. Gelecek planlarıyla ilgili görüşmelerde bulundum ama kararı vermek kolay olmadı. Korona virüs nedeniyle ailemden 2 senedir uzaktım ve bu kararı vermek benim için kolay olmadı. Ancak son 1 aydır ailemle beraberim ve yeterince zaman geçirdim. Beni buraya gelmem konusunda ikna ettiler. Geldiğim için de çok mutluyum” diye konuştu.

“En büyük atmosferleri Türkiye’de sahada yaşadım”
İzlanda Milli Takımı'yla Türkiye’ye karşı mücadele sergilediğini aktaran Bjarnason, “Milli takımdayken Türkiye’de oynama şansım oldu. Yaşadığım en büyük atmosferleri Türkiye’de sahada yaşadım. Adana Demirspor’dan ilk teklifi aldığımda da araştırma yaptım. Yeni stadyumdan, yeni yapılacak tesisle ilgili bilgileri aldım. Şehri geziyorum tam anlamıyla her şeyi görmüş değilim ama görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

“En iyi sezonu geçirmek istiyorum”
Takım olarak ligi iyi bir yerde bitirme hedefleri olduğunu belirten Birkir Bjarnason, “Hedefim elimden gelenin en iyisini hem saha içerisinde hem de antrenmanlarda yapabilmek. En iyi sezonu geçirmek istiyorum. Hem kişisel hem de takım olarak en büyük hedefim. Hep beraber takım olarak ligi en iyi yerde bitirebilmek en büyük hedefim. Bazı oyuncuları geçmişte oynadığım liglerden tanıyorum. Antrenmanda da çok iyi bir atmosfer vardı. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Benim için işi çok kolaylaştırdılar” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bir futbol ülkesi”
Adana Demirspor taraftarlarını görmek için sabırsızlandığını vurgulayan Bjarnason, daha sonra şunları kaydetti:
“Ülkenin en iyi taraftarı olduğunu duydum ve öyle de hissediyorum. Gerçekten çok çılgın bir taraftar grubumuz var. Bende çılgın taraftar gruplarını seviyorum. Adana Demirspor taraftarını görmek için sabırsızlanıyorum. Orta saha oyuncusuyum. Oyunun 2 yönünü de oynamayı seviyorum. Savunma yapmayı da ceza alanının içerisine girip gol bulmayı da seviyorum. Agresif bir yapıya sahibim. Türkiye bir futbol ülkesi ve taraftarlar inanılmaz bir atmosfer oluşuyordu. Oynadığımız maçlar bizim için gerçekten çok heyecanlı oluyordu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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