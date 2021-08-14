Galatasaray forması giyip Fenerbahçe takımını karşılamasına geldiler Fenerbahçe Adana’da coşkulu karşılama

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Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kente gelen Fenerbahçe kafilesini yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Polis, yoğunluk güvenlik önlemi alırken 2 kişinin Galatasaray forması giyerek karşılamaya gelmesi dikkat çekti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 20.30’da kalkan uçakla saat 22.10’da Adana Havalimanı’na gelen Fenerbahçe’yi, yaklaşık 100 kişilik sarılacivertli taraftar grubu karşıladı.

Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak otele gitti. Öte yandan karşılamaya 2 kişi Galatasaray forması giyerek geldi. Taraftarlar arasında ise herhangi bir kavga çıkmadı.

Adana DemirsporFenerbahçe maçı yarın akşam saat 21.45’de Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.

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