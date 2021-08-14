Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti



Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, Adana´da yüzlerce taraftar karşılarken havalimanında Galatasaray formalı iki taraftarın da olması dikkat çekti.

Süper Lig´in ilk haftasında Yeni Adana Stadı´nda, yarın saat 21:45´de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı´na geldi. Sarı-laciverli taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanına gelerek tezahürat yaptı. Takım otobüsünün çıkmasıyla birlikte, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların tezahürat yapmaları

Takım otobüsünün gelmesi

Galatasaraylı taraftarlar

Haber Kamera: Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-08-14 23:06:31



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