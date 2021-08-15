Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (10)

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CENAZELER OTOPSİYE ALINDI

Kahramanmaraş´ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi, Askeri helikopterle Adana´ya getirildi. Şakirpaşa Havaalanı´nda bekleyen cenaze araçlarına alınan 8 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi.Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

2021-08-15 01:37:01



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