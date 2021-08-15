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Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor

DHA

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor


Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta dün düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu'nun, emekli okul müdürü olduğu öğrenildi. Bu arada, kazada ölen 3´ü Türk, 5´i Rus, 8 mürettebatın Adana´daki otopsi işlemleri sürüyor .
Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Müdahale sırasında Türkiye´nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya´dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3´ü Türk, 5´i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada, Elazığlı Pilot Serkan Mirzaoğlu, Mersinli Orman Mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Oğuz Avşar Aydın ve Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu ile Rusya uyruklu 2'nci Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Kaptan Evgeni Kuznetsov, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov´un hayatını kaybettiği belirlendi. 8 mürettebatın cansız bedeni otopsi için askeri helikopterle Adana Adli Tıp Kurumu Morgu´na götürüldü. Hayatını kaybeden Türk mürettebatın acı haberleri, memleketlerindeki ailelerine verildi. Koordinatör Edip Uzunoğlu´nun, emekli okul müdürü olduğu öğrenildi.
DNA ÖRNEKLERİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Morgda otopsisi devam eden mürettebatın kimliklerinin eşleşmesi için DNA örnekleri İstanbul´a gönderildi. İlerleyen saatlerde çalışmaların tamamlanmasının ardından cenazelerinin memleketlerine gönderileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI
2021-08-15 10:26:32

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