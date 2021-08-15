Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor



Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)-ADANA´da av sezonunun açılmasını bekleyen balıkçılar pazarında birçok tezgah boş kaldı. Pahalı olduğu için çiftlik balığı satmak istemeyen işletmecilerin dükkanını kapattığı pazarda esnaf, av yasağının bitmesini bekliyor.Akdeniz'de 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesi beklenirken kentteki balık pazarında tezgahlar boş kaldı. Birçok esnaf, çiftlik balıklarının pahalı olması nedeniyle av yasağı bitene kadar tezgahlarını kapatma kararı aldı. Kentteki balık pazarında sadece 6 dükkanın açık olduğu gözlendi. Deniz balığının hiç olmadığı pazarda çiftlik levreğinin kilosu 60-70 lira, çipura ise 45-50 lira arasında satışa sunuluyor.

'PAZARIMIZ BAHAR ŞENLİĞİ GİBİ OLACAK'

Balıkçı Yusuf Özcan (38), balıkların çiftliklerde çok pahalı olduğunu dile getirerek, "Balık az. Komşu dükkanlarımızın çoğu kapalı. 1 Eylül´de Karadeniz´de, 15 Eylül´de ise Akdeniz´de sezon açılacak. Sezon açıldığında bu pazarımız bahar şenliği gibi olacak. Levreğin kilosu sezon açıldığında 50 liraya düşecek. Tüm Adanalıları 1 ay sonra balık pazarına davet ediyorum. Çeşit çeşit ve her bütçeye uygun balıklarımız tezgahlarımızı süsleyecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK

2021-08-15 14:27:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.