Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı

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Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Maç öncesi iki takımın oyuncuları ısınarak maça hazırlandı.

Süper Lig’in 20212022 sezonunda Adana Demirspor ile Fenerbahçe saat 21.45’de Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

2 takımın oyuncuları maç öncesi stadyumda ısındı. Futbolcular ısınırken taraftarlar da tezahürat yaparak oyunculara destek oldu. Bu sırada Adana Demirspor’un defans oyuncularından Joher Khadim Rassoul taraftarlarla öz çekim yaptı.

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