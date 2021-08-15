Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Akintola'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Balotelli vuruşunu yaptı. Ancak Szalai topun geçmesine izin vermedi.

10. dakikada Fenerbahçe’nin geliştirdiği kontratakta Samatta, ceza sahası dışındaki Gustavo’ya pasını verdi. Gustavo bekletmeden vuruşunu yaparken meşin yuvarlak direkten döndü. Fenerbahçeli futbolcular topun çizgiyi geçtiği yönünde hakeme itirazlarda bulundu.

18. dakikada Zajc ceza sahası yayından vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Samatta’nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

32. dakikada Castro’nun sağ kanattan ortasında Belhanda topu geriye çıkardı. Topla buluşan Sinan'ın gelişine şutu farklı şekilde auta çıktı.

33. dakikada topla buluşan Castro'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Belhanda’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Akintola'nın gelişine vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

45+1. dakikada orta sahada topla buluşan Balotelli'nin şık vuruşunda, kaleci Altay köşeye giden topu aynı güzellikte çeldi.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyib xx, Rassoul xx, Kaan xx, Gökhan İnler xx, Sinan xx, Akintola xx, Belhanda xx, Castro xx, Balotelli xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Samet Akaydin, Assombalonga, Pa Dibba, Ezeh, İzzet Çelik, Tarık Çamdal, Sedat Şahintürk, Stambouli

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Fenerbahçe: Altay xxx, Tisserand xx, Szalai xx, Novak xx, Osayi Samuel xx, Zajc xx, Luiz Gustavo xx, Ferdi, İrfan Can xx, Mesut Özil xx, Samatta x

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Ozan Tufan, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare xx

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Sarı kart: Tisserand (Fenerbahçe)

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