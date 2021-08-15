Fenerbahçe’de sezonun ilk golü Mesut Özil’den

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Fenerbahçe’de Süper Lig’in 20212022 sezonunun açılış golünü Mesut Özil kaydetti. Takım adına sezonun ilk asistini ise İrfan Can Kahveci yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor’a konuk olan Fenerbahçe’de sezonun ilk golünü yıldız futbolcu Mesut Özil kaydetti. Mücadelenin 46. dakikasında topu filelere gönderen Özil, takımın 10 öne geçirdi. Sarılacivertli ekibin golünde ise asisti İrfan Can Kahveci yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.