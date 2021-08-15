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Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Müsabaka konuk takımın 10 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İrfan Can topu içeriye çevirdi. Ceza sahası içinde Mesut Özil topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01
47. dakikada Akintola’nın ceza sahasına pasında Balotelli sert bir vuruş yaptı, kaleci Altay gole izin vermedi.
60.dakikada Mesut Özil’in kullandığı köşe vuruşunda seken top arka direkte Szalai’nin önüne düştü. Szalai’nin şık röveşatasında top çerçeveyi bulmadı.
71. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Svensson sert bir şekilde vuruşunu yaptı. Kaleci Altay topu güçlükle çeldi.
78. dakikada ceza sahasın içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Pa Dibba dönerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Altay’ın üzerine gitti.
79. dakikada Castro’nun arka direğe havalandırdığı topa Pa Dibba gelişine vurdu. Yerden seken top üstten auta çıktı.
83. dakikada Svensson’un sağ kanattan içeriye açtığı sert ortada Pa Dibba gelişine vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından auta çıktı.
86. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan İnler yerden şutunu çekti. Top yandan az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Osayi Samuel sert şutunda kaleci Muric gole izin vermedi.

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyib xx, Rassoul xx, Kaan xx, Gökhan İnler xx, Sinan xx, Akintola xx (Pa Dibba dk. 75 x), Belhanda xx (Ezeh dk. 62 x), Castro xx (Satambouli dk. 89 ?), Balotelli xx (Assombalonga dk. 62 x)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Samet Akaydin, Assombalonga, Pa Dibba, Ezeh, İzzet Çelik, Tarık Çamdal, Sedat Şahintürk, Stambouli
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Fenerbahçe: Altay xx, Tisserand xx, Szalai xx, Novak xx, OsayiSamuel xx, Zajc xx (Ozan Tufan dk. 76 x), Luiz Gustavo xx, Ferdi x (Serdar Aziz dk. 46 xx), İrfan Can xx, Mesut Özil xxx (Jose Sosa dk. 81 x), Samatta x (Serdar Dursun dk. 46 x, Nazım Sangare dk. 70 x)
Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Ozan Tufan, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare xx
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Mesut Özil (dk. 46) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor), Tisserand, Osayi Samuel (Fenerbahçe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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