Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-1

Can ÇELİK Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyurcan

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Akintola (Dk. 76 Pa Dibba), Castro (Dk. 89 Stambouli), Belhanda (Dk. 62 Ezeh) Balotelli (Dk. 62 Assombalonga)

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Zajc (Dk. 76 Ozan Tufan), Gustavo, Sayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Serdar Aziz), İrfan Can Kahveci, Mesut Özil (Dk. 81 Jose Sosa), Samatta (Dk. 46 Serdar Dursun) (Dk. 70 Nazım Sangare)

GOL: Dk. 46 Mesut Özil (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor) - Tisserand, Osayi-Samuel (Fenerbahçe)Süper Lig´in ilk haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçeyi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, 46'ncı dakikada Mesut´un attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

5´inci dakikada Adana Demirspor´un atağında topla buluşan Akintola, ceza yayı içerisindeki Balotelli´ye pasını gönderdi. Balotelli'nin şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

10´uncu dakikada Fenerbahçe´nin geliştirdiği kontra atakta Samatta, ceza sahası dışında Gustavo´yu gördü. Topla buluşan Gustavo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

26´ncı dakikada Adana Demirspor´un kazandığı serbest vuruş için topun başına Belhanda geldi. Belhanda´nın ceza sahası içerisine ortasında top Akintola´nın önünde kaldı ancak Akintola pozisyonu değerlendiremedi.

29´uncu dakikada Fenerbahçe´de Mesut´un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Samatta'nın kafa vuruşu auta çıktı.

32´nci dakikada Adana Demirspor´un geliştirdiği atakta Lucas´ın sağ kanattan ortasında Belhanda topu kontrol ederek geriye çıkardı. Bu alanda topla buluşan Sinan´ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1´inci dakikada Adana Demirspor´un ani gelişen atağında orta alanda topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda Altay topu son anda kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

46'ncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci pasını içeride bulunan Mesut Özil'e çıkardı. Mesut'un dokunduğpu top ağlarla buluştu: 0-1.

47´nci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Akintola´nın çevirdiği topta Balotelli'nin sert vuruşunu kaleci Altay çıkardı.

60´ıncı dakikada Fenerbahçe´de Mesut´un kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken top, Szalai´nin önüne düştü. Szalai´nin rövaşatasında top çerçeveyi bulmadı.

71´inci dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Svensson'un kaleyi görür görmez sert şutunda kaleci Altay topu son anda çıkarmayı başardı.

86´ncı dakikada Adana Demirspor´un atağında topla buluşan Gökhan'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

