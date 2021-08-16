Kozan'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Varsaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Karaman (30) yönetimindeki 01 D 9666 plakalı otomobil ile Mehmet Eroğlu yönetimindeki 01 GL 595 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan Şahabettin Sehlikoğlu (32), Okan Eroğlu (34), İlayda Eroğlu (13), Yurdagül Eroğlu (30), Belinay Eroğlu (6) ve Asaf Eroğlu (4) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki ve il merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-08-16 00:27:38



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