Kozan'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Varsaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Karaman (30) yönetimindeki 01 D 9666 plakalı otomobil ile Mehmet Eroğlu yönetimindeki 01 GL 595 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan Şahabettin Sehlikoğlu (32), Okan Eroğlu (34), İlayda Eroğlu (13), Yurdagül Eroğlu (30), Belinay Eroğlu (6) ve Asaf Eroğlu (4) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki ve il merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2021-08-16 00:27:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.