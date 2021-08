Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!



Can ÇELİK / ADANA,(DHA)Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira; Adana Demirspor maçının ardından, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. 3 puanla başlamak önemliydi. Takımım ve taraftarlarımız adına mutluyum" dedi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise oyuncularının ortaya iyi bir mücadele koyduğunu söyleyerek takımının ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden biri olmaya aday olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Yeni Adana Stadyumu'nun atmosferinin çok iyi olduğunu vurgulayan Pereira, "Bizim hafta içi bazı problemlerimiz oldu. Maç sırasında da bazı problemler yaşadık. Ama ilk yarı kalitemizi ortaya koyduk. Biz de eksik olan bir şey vardı ilk yarıda; ritmi ve topu korumayı biraz daha iyi becermemiz gerekiyordu. Oyun çok fazla geçiş oyununa döndü. Öyle olunca da kontrol etmek zorlaştı. İkinci yarıda elimizdeki tek forvetimiz Serdar Dursun sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. Gerçekten takım ruhunu çok iyi bir şekilde sahaya yansıttık. Böyle anlarda sahada birlik olmanız gerekir. Bazen sahada acı çekmeniz gerekir. 3 puanla başlamak çok önemliydi. Takımım ve taraftarlarımız adına çok mutluyum" dedi.

SAMET AYBABA: LİGİN EN İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMI OLMAYA ADAYIZ

Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba ise ligin yeni takımlarından biri olduklarını ve sezona coşkulu başladıklarını söyledi. Herkese keyif veren ve kazanmaya yönelik bir oyun oynayacaklarını söylediklerini hatırlatan Aybaba, "Bugün herhalde bunun ışıltılarını sahada görmüşsünüzdür. Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık. Sahanın her yerine koşmaya çalıştık. Hücum planlamalarımızda doğru işler yaptık ama sonlandırmada biraz eksiklerimiz oldu. Özellikle 60'ıncı dakikadan sonra rakibe pozisyon vermedik. Atabilseydik oyunun rengi değişirdi. Ama olmadı. Oyuncularımı kutluyorum, hepsi ellerinden geleni yaptılar. Önümüzdeki maça bakacağız. Ortaya çıkan bir gerçek var ki Adana Demirspor takımı bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlardan biri olmaya aday" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

