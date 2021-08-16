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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı

İHA

Adana’da feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Karaman yönetimindeki 01 D 9666 plakalı otomobil ile Mehmet Eroğlu yönetimindeki 01 GL 595 plakalı araç çarpıştı. Kazada 01 GL 9666 plakalı araç sürücüsü Murat Karaman (32) ile yanında bulunan Şahabettin Sehlikoğlu (32) ve 01 GL 595 plakalı araç sürücüsü Mehmet Eroğlu ile otomobilde bulunan Okan Eroğlu (34), İlayda Eroğlu (13), Yurdagül Eroğlu (30), Belinay Eroğlu (6), Asaf Eroğlu (4) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralananları ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırırdı. Kazada yaralanan Murat Karaman, durumunun ağır olması nedeni ile Adana’ya sevk edildi.

Trafik ekipleri olay yerinde kazaya karışan araçları çekici ile kaldırarak yolu trafiğe açarken, olay yerinde 35 metre olan fren izleri tutanaklara yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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