Başkan Kocaispir, maaşını AFAD’a bağışladı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Doğu Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinde kullanılmak üzere bir maaşını AFAD’a bağışladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yangın ve sel felaketlerinden zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de yardım kampanyasına katılarak sosyal medya hesabından “Biz birlikte güçlüyüz. Her zorlukta canını dişine takarak milletimiz için büyük fedakarlık gösteren AFAD’a her daim yanında olduğumuzu göstermek için bir maaşımı bağışlıyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” notuyla bir maaşını AFAD’a bağışladığını duyurdu.

Başkan Kocaispir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, millet olarak son dönemde yangın ve sel felaketleri ile mücadele ediyoruz. Aladağ, Kozan, Marmaris, Manavgat başta olmak üzere yurdumuzun birçok yerinde meydana gelen yangınlar çok şükür söndürüldü. Son dönemde Kastamonu başta olmak üzere Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketi hepimizi derinden etkiledi. Felaketlerde vefat eden tüm vatandaşlarımıza cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için etkin ve güçlü bir çaba gösteriyorlar. Allah yardımcımız olsun. Millet olarak sevinçte olduğu gibi bugün de tasada bir ve beraberiz. Biz de Yüreğir Belediyesi olarak bu felaketlerde üzerimize düşeni yapmaya çabaladık ve hemşehrilerimizin yanında olduk. Bugün bile YAKUT ekiplerimiz şu anda Kastamonu’da milletimizin hizmetinde. Ben de naçizane bu süreçte bir nebze olsun katkı sağlamak için bir maaşımı AFAD’a bağışlıyorum. Allah ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun. Aydınlık ve güzel günlerde buluşmak ümidiyle.”

