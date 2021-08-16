1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali, Karataş’ta yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali, Karataş’ta yapılacak

İHA

1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali, Karataş’ta yapılacak

Karataş Belediyesi tarafından organize edilen 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali 2829 Ağustos tarihlerinde Karataş’ta gerçekleştirilecek. Kısa Film Festivalinin jüri üyeliğini Ayhan Taş, Sefa Zengin, Ruhi Sarı, Barış Gördağ ve Cansel Karacan yapacak. Festivale Türkiye sınırları içerisinde, amatör ve profesyonel kısa filmcilerin katılabilecek iken Festival kapsamında düzenlenen yarışmada "Deniz ve Pandemi" konuları işlenecek.
Festival ile birlikte çekilecek kısa filmlerde denizlerin daha temiz kullanılması, korunması ve kirliliğin önlenmesine yönelik toplumsal bilinç oluşturulması amaçlanıyor. Festival kapsamında gerçekleşen yarışma ile genç sinemacıların profesyoneller ile bir arya gelmesi ve halkın filmler ile sosyalleşmesi sağlayarak Karataş’ın tanıtımına katkı sunulacak. Yarışmanın Tema’sı “Deniz ve Pandemi “olarak belirlendi. Yarışmaya festival için oluşturulan ‘www.maviyengecfestivali.com’ adresinden başvuru gerçekleştirilebilecek. Karataş Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonun final gününde Murat Kekilli sahne alacak.
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz festival ile ilgili yaptığı açıklamada, “Karataş’ta ilk defa düzenlenen ve bölgemizde önemli bir lezzet olarak bilinen Mavi Yengeç’in adını verdiğimiz 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali ile ilçemizin tanıtılması sağlanacak ve ilçemizin daha fazla misafir ağırlamasına olanak sunacaktır. Pandemi dolayısı ile zor günler geçiren vatandaşlarımızın biraz olsun neşelendirmek, kirlilik ile ilgili toplumsal bilinç uyandırmak ve en önemlisi ilçemizi tanıtımına katkı sunmayı hedefledik. Festival Uluslararası düzeyde gerçekleşecek olup değerleri jüri üyelerimiz ve finalde Murat Kekilli konseri ile sona erecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kocaispir, maaşını AFAD’a bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir, maaşını AFAD’a bağışladı
Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi Adana’da nehirde yüzen yaşlı bir adam, polisin uyarısına rağmen çıkmayıp akıntılı bölgeye doğru gidince, şahsı sualtı polisi çıkarmak zorunda kaldı
YEREL HABERLER Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma ...
Düşen yangın söndürme uçağında ölen koordinatör, son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Düşen yangın söndürme uçağında ölen koordinatör, son ...
İshalden korunmanın ilk yolu el temizliği Dr. Arabacı: “Uygun şekilde saklanmayan gıdalarda mikrop üreyebileceğini unutmayın”
YEREL HABERLER İshalden korunmanın ilk yolu el temizliği Dr. ...
Kahramanmaraş'taki uçak kazasında ölen koordinatör Edip Uzunoğlu toprağa verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki uçak kazasında ölen koordinatör ...
Adana'da 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi
Uçak kazasında hayatını kaybeden Rus mürettebatın cenazeleri, törenle ülkelerine uğurlandı
YEREL HABERLER Uçak kazasında hayatını kaybeden Rus mürettebatın ...
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen Rusya uyruklu 5 kişi memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen Rusya uyruklu 5 kişi ...
Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı, kaçarken otobüs çarptı
YEREL HABERLER Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı, kaçarken ...
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
Adana’da feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı
Samet Aybaba: “Adana Demirspor, ligin en iyi oynayan takımlarından olmaya aday” Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: “Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık”
YEREL HABERLER Samet Aybaba: “Adana Demirspor, ligin en iyi oynayan ...
Vitor Pereira: “Gerçekten çok mutluyum”
YEREL HABERLER Vitor Pereira: “Gerçekten çok mutluyum”
Kozan'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kozan'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tartıştığı kişiyi boynundan bıçakladı, kaçmaya çalışırken otobüs çarptı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi boynundan bıçakladı, kaçmaya ...
Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-1
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-1
Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç ...
Adana Demirspor-Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Fenerbahçe’de sezonun ilk golü Mesut Özil’den
YEREL HABERLER Fenerbahçe’de sezonun ilk golü Mesut Özil’den
Adana Demirspor-Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk ...
Adana Demirspor-Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.