Kozanlı demir bilekler, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcuları, 10 14 Ağustos’ta Tokat’ta düzenlenen Türkiye elemelerinde Türkiye bilek güreşi şampiyonu olan Deniz Can Uçar ve ikinci İlhan Kızıltepe, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Kaan Cengiz, gençlerin başarısı ile gurur duyduklarını ifade ederek,“ Tokatta bilek güreş turnuvasında Deniz Can Uçar hem sağ hem sol kolda ülke birincisi ve ikincisi oldu. İlhan Kızıltepe kardeşimizde sağ kolda derece aldı. 7 sporcum ile katıldığımız Türkiye şampiyonasında tüm sporcularımız çok başarılı. Hedefimiz dünya şampiyonasın da ülkemiz adına demir bileklerin başarısını duyurmak” dedi.



“Hedef bilek güreşinde Dünya şampiyonluğu”

21 yaş sağ kol Türkiye 1.'si, 21 yaş sol kol Türkiye 2.'si ve büyük erkekler sol kol Türkiye 4.'sü Kozan’ın gururu olan Deniz Can Uçar, “Öncelikle 2019 yılı Ocak ayında bilek güreşine başladım. 3 ay gibi kısa sürede hazırlanıp Türkiye şampiyonu olmuştum. 2019 yılında hedefimi Dünya Avrupa şampiyonu olmak istedim. Ama olmadı. Çalışmaya devam ettim. 2020 Mart ayında virüs çıktı. Yarışma iptal olmaz dedim ama son 15 gün kala oldu. 18 yaş altı son senemdi, çok çalışmıştım pandemi nedeni ile iptal olmuştu. Çok moralim bozuldu. Zahit Emre Sönmez antrenörüm, kulüp başkanım çok destek oldu. Bu şampiyonada 25 yaş altı kategoriye geçtim. Bunun için antrenmana başladım. Ağır antrenmanlar yaptım kendimi zorladım. Çok iyi beslendim çok iyi uyku ve beslenmeye dikkat ettim. Arkadaşlarımla birlikte destekleri ile başarı geldi. 25 yaş altında ilk senemdi ve önümüzde dünya Şampiyonası var. Zorlu bir süreç iyi bir antrenman moral motivasyon hazırlanıyorum ve kazanacağıma inanıyorum” diye konuştu.



“Türkiye’nin bilek gücünü göstermek hedefimiz”

18 yaş sağ kol Türkiye 2.'si olan İlhan Kızıltepe de büyük bir emek ve çalışma ile yarışmalara hazırlandıklarını kaydederek, “Sağ kolda ikincilik aldım. İnşallah daha iyisini yapmak için çalışıyorum. Şampiyonada inşallah Türkiye’nin gücünü göstereceğiz” dedi.

Tokat’ta düzenlenen Türkiye şampiyonasında 21 yaş sağ kol Türkiye 1'.si Deniz Can Uçar, 21 yaş sol kol Türkiye 2.2si Deniz Can Uçar, 18 yaş sağ kol Türkiye 2.'si İlhan Kızıltepe, 18 yaş sağ kol Türkiye 4.'sü Mehmet Ali Ocak, 21 yaş Türkiye 4.'sü Enes Can Gezici, Büyük erkekler sol kol Türkiye 4.'sü Deniz Can Uçar, büyüler erkekler sağ kol Türkiye 5.'si Deniz Can Uçar derece alarak Kozan’ın gururu oldular.

