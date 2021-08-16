Adana’da 5 bin adet sentetik hap ele geçirildi

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Adana’da kargo yolu ile kontrole tabi sentetik hap alan şahsa, kargoyu teslim aldığı sırada operasyon yapıldı. Operasyonda 100 kutu içerisinde toplam 5 bin adet sentetik hap ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde ikamet eden C.B. isimli şahsa, Hatay’dan kargo yolu ile kontrole tabi sentetik hap geleceği bilgisi alındı. Bunun üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden kargo firması tarafından şahsa malzemeler teslim edildiği esnada operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda kontrole tabi 100 kutu içerisinde toplam 5 bin adet sentetik hap ele geçirildi.

Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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