Medikal firmaları iş birliği ile güçleniyor AOSB’de Medikal Kümelenme 2. İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen kümelenme çalışmaları kapsamında oluşturulan medikal kümelenme bünyesinde yer alan firmaların bir araya geldiği 2. İstişare Toplantısı, AOSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç.Dr. Tuğçe Demirdelen, toplantıdaki konuşmasında, kümelenme faaliyetlerindeki amaçlarına dikkati çekerek, kümelenme ile bölgede bulunan firmaları faaliyet gösterdikleri sektörde tek çatı altında birleştirmek, ulusal ve uluslararası alanda işbirliği geliştirilmesini sağlamak ve ihracata yönelik teşviklerin kullanımını artırmak gibi çeşitli unsurları hedeflediklerini anımsattı.

Sadece AOSB değil, Adana’da faaliyet gösteren diğer firmalara da açık olan kümelenme çalışmalarında, ARGE proje sayısı artışı ile üniversitesanayi işbirliğini daha yukarılara taşımak istediklerini vurgulayan Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, katılımcı firmaların temsilcilerine teşrifleri için teşekkür ederek, işbirliklerinin gelişmesi adına bu tip toplantıların devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.