Adana’da izciler, liderlik eğitim kursuna alındı

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından, “Liderlik Temel Eğitim Kursu” açıldı.

Sarıçam ilçesinde bulunan Kızılkaş Mesire alanında açılan kursa 30 kişi katıldı. izci liderleri tarafından aday izci liderlerine yönelik eğitimler verilecektir. Kurs bitiminde yapılacak olan değerlendirme neticesinde, başarılı olan adaylara belge takdim edilerek, yeni liderlerle izcilik faaliyetlerinin artarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Adana İzcilik İl Temsilcisi Mehmet Yürekarlı, izcilik hareketinin, çocuklar ve gençlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal yönden gelişimine olduğu kadar, dürüst, saygılı, adaletli, vatanını milletini seven, yardımsever, paylaşımcı, doğayı ve çevresini koruyan bireyler olarak yetişmesine de katkı sağladığını belirtti. Yürekarlı, düzenlenen bu tür eğitimlerin ve izcilik faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak katılımcılara başarılar diledi. Kurs Yürekarlı, Türkiye İzcilik Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik İl Sorumlusu Bülent Dağ ve Gençlik Spor Kulüp Önderi Zeliha Sıcak tarafından yapıldı.

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