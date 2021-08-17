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Eşini öldürdükten sonra arkadaşıyla kahve içti Adana’da kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlının olaydan sonra arkadaşının yanına gidip kahve içtiği, daha sonra eve gelip çocuklarını alarak annesinin yanına giderek “Kübra öldü” dediği ortaya çıktı Tutuklanan zanlı kocanın, ifadesinde “Ben onu canımdan çok seviyordum beni aldattı o yüzden öldürdüm, çok pişmanım” dediği öğrenildi

İHA

Eşini öldürdükten sonra arkadaşıyla kahve içti Adana’da kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlının olaydan sonra arkadaşının yanına gidip kahve içtiği, daha sonra eve gelip çocuklarını alarak annesinin yanına giderek “Kübra öldü” dediği ortaya çıktı Tutuklanan zanlı kocanın, ifadesinde “Ben onu canımdan çok seviyordum beni aldattı o yüzden öldürdüm, çok pişmanım” dediği öğrenildi

Adana’da kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlının olaydan sonra arkadaşının yanına gidip kahve içtiği, daha sonra eve gelip çocuklarını alarak annesinin yanına giderek “Kübra öldü” dediği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustos’ta sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk babası gemide motor ustası olarak görev yapan Ozan Ali Ö. (32) 14 Ağustos günü izin alıp eşine haber vermeden Adana’ya geldi. Gece ise Ozan Ali Ö. çocukları diğer odada uyurken eşi Kübra Ö. ile kendisini aldattığını öne sürerek tartışma çıkardı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Ozan Ali Ö. eşinin kafasına tek el ateş edip öldürdü.

Arkadaşının yanına gidip kahve içti
Bir süre öldürdüğü eşinin başında bekleyen zanlı, daha sonra evden çıkarak Seyhan Baraj Gölü kenarında kulübesi olan arkadaşı M.Ş.’nin yanına gitti. Burada yanında getirdiği silahı arkadaşına vererek “Bu çok önemli bir olaya karıştı, bunu yok et” dedi. Daha sonra da arkadaşından kahve isteyerek birlikte kahve içti. Bir süre sonra da arkadaşıyla birlikte oradan ayrılıp tekrar eve geldi. Evde bulunan biri 1.5 yaşında diğeri 11 yaşında iki çocuğunu alarak arkadaşıyla birlikte annesi Aysel Ö.’nün evine gitti.

“Kahvaltı yaparken 'Kübra öldü' dedi”
Anne Aysel Ö. oğlu ve torunları geldiği için kahvaltı hazırladı. Ozan Ali Ö. kahvaltı yaparken annesi ve kız kardeşine “Kübra öldü” dedi. Bunun üzerine annesi Aysel Ö. “Nasıl olur, neden öldü” diye tepki gösterince “Beni aldatıyordu, ben öldürdüm” dedi. Anne Aysel Ö. Ozan Ali Ö.’nün arkadaşı M.Ş.’ye hemen polisi aramasını söyledi. M.Ş. polisi arayınca kısa sürede adrese gelen polis ile aile Ozan Ali Ö.’nün evine gitti. Eve girdiklerinde yatak odasında kadını kanlar içinde buldular. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ozan Ali Ö. ise gözaltına alındı. Kübra Ö.nün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün öğleden sonra aile mezarlığına defnedildi.

“Canımdan çok seviyordum beni aldattığı için vurdum”
Cinayeti planlamadığını ve eşini öldürme niyetinde olmadığını dile getiren Ozan Ali Ö.’nün, eşinin kendisini daha önce de 34 kez aldattığını fakat her seferinde onu affettiğini söyleyip “Olay gecesi beni aldattığını düşündüğüm için yine tartıştık. Beni yine aldattığını anladım. Tartıştık. Bana hakaret edip evden gideceğini söyledi. Tahrik etti. Dayanamadım ve tabancayla vurdum. Onu canımdan çok seviyordum. Aldattığı için bunlar oldu. Pişmanım” dediği öğrenildi.
Ozan Ali Ö.’nün silahını saklayan M.Ş.’nin ise ilk etapta cinayetten haberi olmadığını, olunca da polise bilgi verdiğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen Ozan Ali Ö., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı M.Ş. ise savcılıktan serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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