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Sulama kanalında cesedi bulunan gencin kimliği belli oldu Adana’da sulama kanalında cesedi bulunan şahsın 15 yaşında Hadi Hac Omar olduğu ortaya çıktı

İHA

Sulama kanalında cesedi bulunan gencin kimliği belli oldu Adana’da sulama kanalında cesedi bulunan şahsın 15 yaşında Hadi Hac Omar olduğu ortaya çıktı

Adana’da önceki gün sulama kanalında cesedi bulunan şahsın, 15 yaşında Hadi Hac Omar olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustos günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında sürüklenen bir kişiyi gören tarım işçileri, durumu polise ardından sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalle muhtarının da olay yerine gelmesiyle, sürüklenen ceset, sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimliği çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, cesede ait bir başvuru olmadığını saptadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk yaptığı çalışmada, cesedin cebinde bir miktar para bulunduğu ve kıyafetlerinin üzerinde olduğu tespit edildi. Sudan çıkartılan ceset, otopsi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis, yaptığı çalışmada cesedin 15 yaşındaki Hadi Hac Omar olduğunu belirledi. Omar’ın vücudunda herhangi bir kesici, delici ya da boğucu bir ize rastlanmadı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Ancak şahsın üzerinde kıyafet olması, cebinden para çıkması olayı şüpheli bir hale sokarken, gencin sulama kanalına düştüğü ya da intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Cesedi otopsinin ardından ailesi tarafından alınan genç toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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