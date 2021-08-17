Sulama kanalında bulunan ceset Suriyeli çocuğa ait çıktı

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da önceki gün sulama kanalında bulunan cesedin Suriye uyruklu Hadi Hac Omar´a (15) ait olduğu belirlendi. Omar'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
Seyhan ilçesi Çaputçu Mahallesi´nde 15 Ağustos günü öğle saatlerinde tarım işçileri Devlet Su İşleri´ne ait sulama kanalında sürüklenen çocuğu gördü. Çocuğu sudan çıkaran işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan çocuğun, öldüğünü belirledi. Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, herhangi bir bulguya rastlamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, gencin şortunun cebinde bir miktar para çıktı. Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada cesedin, Hadi Hac Omar´a ait olduğu saptandı. Vücudunda herhangi darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmayan Omar´ın ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-08-17 10:51:58
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